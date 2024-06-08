Облачно с прояснениями и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 9 июня.

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 9 июня, облачно с прояснениями, днем местами по области кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 9 июня по Киевщине. Облачно с прояснениями. Без осадков (днем местами по области кратковременный дождь, гроза). Температура ночью 11-16°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 25-27°С", – рассказали в пресс-службе.

В Белой Церкви днем +26°С…+28°С; Мироновка +26°С…+28°С; Фастов +25°С…+27°С; Яготин +24°С…+26°С; Барышевка +25°С…+27°С; Борисполь +25°С…+27°С.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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