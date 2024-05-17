Облачно с прояснениями и до +23°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 мая

В Киеве и Киевской области в субботу, 18 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 18 мая по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 6-11°С, днем 18-23°С; в Киеве ночью около 10°С, днем 21-23°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что с начала следующей недели синоптическая ситуация изменится – местами будут наблюдаться кратковременные дожди, иногда грозы. В течение следующих 5 суток температура воздуха повысится: ночью +10°С… 12°С, днем +20°С… 23°С.

Кроме того, 18-20 мая объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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