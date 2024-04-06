Облачно с прояснениями и до +19°С: прогноз погоды по Киевщине на 7 апреля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 7 апреля, синоптики прогнозируют ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +19°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 7 апреля по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура по области ночью 5-9°С тепла, днем 14-19°С; в Киеве ночью 7-9°С тепла, днем 16-18°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +16°С…+18°С; Мироновка +16°С…+18°С; Фастов +15°С…+17°С; Яготин +15°С…+17°С; Барышевка +16°С…+18°С; Борисполь +15°С…+17°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 7 апреля утро в Киеве будет пасмурным, и облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. Без осадков.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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