Облачно с прояснениями и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 28 марта

В Киеве и Киевской области в четверг, 28 марта, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с; днем местами по области порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды на 28 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области, ночью 0-5°С тепла, днем 12-17°С; в Киеве ночью 2-4°С тепла, днем 14-16°С", – рассказали синоптики.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 28 марта в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Утро и день без осадков. Вечером возможен дождь.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!