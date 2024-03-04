Облачно с прояснениями и до +10°С: прогноз погоды по Киевской области на 5 марта

В Киеве и Киевской области во вторник, 5 марта, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 5 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 5-10°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 7-9°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 5 марта в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Напомним, в Киеве и Бориспольском районе столичного региона до 5 марта включаются резкие колебания уровней воды с начальным затоплением пойменных территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

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