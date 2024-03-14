Облачно и до +9°С: прогноз погоды по Киевской области на 15 марта

В Киеве и Киевской области в пятницу, 15 марта, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды на 15 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 4-9°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 6-8°С тепла", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 15 марта весь день в Киеве будет облачным. Без осадков.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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