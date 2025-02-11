Облачно и до -5°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 февраля

В Киевской области в среду, 12 февраля, облачно с прояснениями, осадки синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем максимально опустится до -5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 12 февраля по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 7-12°С мороза, днем 0-5°С мороза; в Киеве ночью 8-10°С мороза, днем 2-4°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 12 февраля в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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