Климатологи подвели итоги аномально теплого января в Киеве: сколько рекордов зафиксировали

В Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 25 мм, или 68 % климатической нормы.

"Погодные итоги аномально теплого января в столице. По данным наблюдений метеостанции ЦГО среднемесячная температура воздуха в январе в Киеве повторила рекордное значение 2007 года и составила 2,1°С, что на 5,3°С выше климатической нормы. За последние шесть дней месяца было установлено 11 температурных рекордов", – говорится в сообщении.

Как отметили климатологи, холоднее всего в столице было 6 января, когда минимальная температура под утро снизилась до -6,9°С, а самое теплое – 30 января, когда максимальная температура после полудня достигла +11,6°С.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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