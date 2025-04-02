Обижал бойцов ВСУ и называл патриотов 'нацистами': в Киеве суд вынес приговор блоггеру Эмилю Ламу

В Киеве суд вынес приговор блоггеру-провокатору, оскорбляющему бойцов Сил обороны Украины. Речь идет об Эмиле Ламе, который, в частности, оправдывал действия РФ против Украины, а патриотов называл "нацистами".

Видео дня

Он приговорен к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СБУ в столице и Киевской области.

"Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на пропагандиста из Киева, отрицавшего российскую агрессию против Украины. Следствие установило, что злоумышленник – официально не трудоустроенный 26-летний житель столицы. В начале прошлого года мужчина в социальных сетях распространял видеоконтент, в котором прославлял страну-агрессорку и дискредитировал украинских военных", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, в частности блогер записывал и выкладывал на широкую общественность видео о том, что Украина "должна понести потери и пострадать" в войне. Кроме того, он восклицал русские и нацистские лозунги и оправдывал действия России против Украины, а патриотов называл "нацистами".

После визита сотрудников СБУ он опубликовал видео с извинениями, в которых искренне каялся и обязался удалить весь противоправный контент. Судебная лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза подтвердила противоправный характер высказываний злоумышленника.

Печерский районный суд города Киева признал злоумышленника виновным в оправдывании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорифификации ее участников. Из собственных источников нам стало известно, что приговор суда вынесен блогеру Эмилю Ламу.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины совместно с польскими правоохранителями провела международную спецоперацию, в результате которой был задержан кремлевский пропагандист Кирилл Молчанов. Бывший украинский "политический эксперт", работавший на Виктора Медведчука, после полномасштабного вторжения РФ сбежал в Москву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!