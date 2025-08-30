О нем писали в газетах: в 1897 году на улицах Киева заметили первый автомобиль. Уникальное фото

В наши дни невозможно представить дороги Киева без большого количества автомобилей. Однако мало кто знает, что впервые машина на улицах столицы Украины появилась 10 июля 1897 года.

Старое фото опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". До сих пор не известно, какой марки была эта машина.

Взгляд в прошлое

"Первый автомобиль на улицах Киева... 10 июля 1897 года киевляне впервые увидели чудо техники. Газета "Киевлянинъ" писала, что на Подоле появился роскошный экипаж, который двигался... без лошадей. Внутри сидели трое пассажиров, а везла их машина с керосиновым двигателем", – говорится в сообщении.

Отмечается, хотя точная марка первого автомобиля неизвестна, среди потенциальных кандидатов называют марки Benz, Daimler, Peugeot или Panhard-Levassor.

Стоит добавить, что это событие вызвало настоящий ажиотаж в городе. Уже в следующем году газета сообщала, что на улицах начали появляться новые "самоходные экипажи" – автомобили на резиновых шинах, которые двигались быстро и почти бесшумно.

"Так Киев постепенно открывал для себя новый вид транспорта", – резюмировали в сообществе.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов, мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-1980-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

