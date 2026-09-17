Ночью дождь, днём без осадков: прогноз погоды по Киевской области на 18 сентября

В Киевской области в пятницу, 18 сентября, синоптики прогнозируют дождь ночью, а днём – без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменного направления, 3-8 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 18 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, днём без осадков. Температура по области ночью 10-15°С, днем ​​20-25°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем ​​21-23°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве днем ненадолго небо прояснится, но уже ближе к вечеру его снова займут утренние облака. Ночью возможен дождь. Утром он стихнет, и больше в этот день осадков не будет.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых тёплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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