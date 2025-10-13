Неописуемая боль: на фронте погиб военный из Киевской области Станислав Кучерян. Фото

На Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный из села Синяк Киевской области Станислав Кучерян. Жизнь защитника Украины оборвалась 20 сентября.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"Неописуемая боль. В Синяке похоронят Защитника – 47-летнего Станислава Кучеряна", - говорится в сообщении.

Защитник Украины мобилизовался в армию в июне этого года. Служил на Сумщине в составе 78-го отдельного десантно-штурмового полка. К сожалению, Герой трагически погиб 20 сентября 2025 года во время выполнения боевого задания.

"Станислав был добрым и искренним человеком, больше всего увлекался музыкой. У Защитника остались мама, дочь, два брата и две сестры. Разделяем вашу боль всей общиной", – добавил Федорук.

Церемония прощания со Станиславом Кучеряном состоится в понедельник, 13 октября, в Синяке. В 12:00 – отпевание в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, после – захоронения на местном кладбище, на Аллее Героев.

