Невосполнимая потеря: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Шумар. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Андрей Шумар. Сердце мужественного украинского воина остановилось 4 октября.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Опять о трагическом и непоправимом... Старший сержант Андрей Шумар, начальник радиолокационной станции радиолокационного взвода батареи артиллерийской разведки. Погиб 4 октября 2025 года, в бою за Украину, ее свободу и независимость, вблизи населенного пункта Веселое Синельниковского района Днепропетровской области. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Георгиевича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Андреем Шумаром состоится в воскресенье, 12 октября в 11:00 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А). В 12:50 прощание возле дома по адресу ул. Черниговская 20.

Похоронят воина на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

На Покровском направлении погиб военный из Белой Церкви Киевской области Вячеслав Компаниец. Жизнь защитника Украины оборвалась 20 сентября во время выполнения боевого задания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из села Гоголев Киевской области Юрий Лысенко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 19 февраля.

