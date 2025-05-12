Небольшой дождь и до +15°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 мая

В Киевской области в понедельник, 12 мая, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 12 мая по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура по области 10-15°С, в Киеве 12-14°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +13°С... +15°С; Мироновка +12°С... +14°С; Фастов +13°С... +15°С; Яготин +13°С... +15°С; Барышевка +13°С... +15°С; Борисполь +13°С... +15°С и Вышгород +12°С... +14°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 12 мая в Киеве наблюдается ясное небо, но днем оно покроется облаками, которые не будут исчезать до позднего вечера. Днем, возможно, пройдет дождь. Вечером – без осадков.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!