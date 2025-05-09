Небольшой дождь и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 мая

В Киевской области в субботу, 10 мая, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 10 мая по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 2-7°С тепла, днем 9-14°С; в Киеве ночью 5-7°С тепла, днем 11-13°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 10 мая облачная погода продержится в Киеве весь день. Вечером будет идти мелкий дождь.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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