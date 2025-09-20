Небольшая облачность и до +27°С: прогноз погоды по Киевщине на 21 сентября

В Киевской области в воскресенье, 20 сентября, небольшая облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 21 сентября по территории Киевской области. Небольшая облачность. Без осадков. Температура по области ночью 10-15°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем 25-27°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +24°С... +26°С; Мироновка +24°С... +26°С; Фастов +24°С... +26°С; Яготин +23°С... +25°С; Барышевка +23°С... +25°С; Борисполь +24°С... +26°С и Вышгород +24°С... +26°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утром небо в Киеве будет ясным, таким оно и будет оставаться в течение всего дня. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

