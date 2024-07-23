Не отвечают санитарным требованиям: на каких пляжах Киева нельзя купаться

В Киеве на 15 столичных пляжах пробы воды не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. Выводы экспертов свидетельствуют об общей бактериологической загрязненности водоемов.

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Об этом сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, передает пресс-служба ведомства. Официально пляжный сезон в столице не открывали.

"КП "Плесо" регулярно проводит исследования и обновляет мониторинг качества воды в местах массового отдыха киевлян на водных объектах. На прошлой неделе проверили такие столичные пляжи: "Золотой", "Предместная Слободка", "Черторый", "Наталка", "Центральный", "Молодежный", "Детский", "Венеция", "Радуга", "Галерный", "Тельбин", "Радуга", " Троещина", "Вербный", "Пуща-Водица", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, по результатам проведенных исследований пробы воды перечисленные пляжи не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, а значит, купаться на них запрещено.

Так, индекс ЛКП (лактопозитивная кишечная палочка) в пробах воды свидетельствует об общей бактериологической загрязненности водоемов. Кишечная палочка активно размножается в водоемах в жару и после обильных осадков. В случае попадания в организм кишечная палочка может вызвать кишечные инфекции (самые частые симптомы: тошнота и диарея), воспаление мочевыводящих путей, половых органов и более тяжелые заболевания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве зафиксировали случай ботулизма, который, вероятно, связан с употреблением вяленой рыбы. Товар был приобретен в одном из киосков города.

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