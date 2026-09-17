"Навсегда 25": на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Николай Корж. Фото

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Бучи Киевской области Николай Корж. Жизнь отважного украинца оборвалась 1 июля 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

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"Ему теперь навсегда 25. На щите возвращается домой житель Бучи Николай Корж", – говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения Герой защищал родную Бучу во время российской оккупации, а в 25 лет добровольно вступил в ряды Национальной гвардии Украины.

Воин служил оператором дронов, выполнял боевые задачи на Покровском направлении. Побратимы и близкие помнят нашего Героя как доброго, искреннего и светлого парня. К сожалению, 1 июля 2026 года Николай погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

"У него остались мама, брат, сестра и жена. Искренние соболезнования родным и близким", – добавил Федорук.

Герои войны в Украине

Стало известно о смерти военного из Фастова Киевской области Александра Котика. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 3 сентября 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученного ранения в больнице скончался военный из Бучи Киевской области, 25-летний Александр Кальчик. Жизнь отважного украинца оборвалась 21 августа 2026 года.

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