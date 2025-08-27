Наводил российские ракеты на объекты Сил обороны в пяти областях Украины: на Киевщине задержали злоумышленника. Фото

В Киевской области сотрудники СБУ задержали еще одного вражеского агента. Злоумышленник, по информации следствия, наводил российские ракеты на объекты Сил обороны в пяти областях Украины

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому в госизмене грозит пожизненное.

Что известно

"Сотрудники Службы безопасности задержали в Киевской области еще одного российского агента. Им оказался 40-летний работник местного химзавода, который по заказу ФСБ корректировал воздушные атаки рашистов по Украине", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, основной задачей, которую выполнял задержанный, был поиск и передача координат аэродромов, комплексов ПВО и предприятий по производству беспилотных систем Сил обороны в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Львовской областях.

Чтобы навести вражеские удары, злоумышленник под четким руководством ФСБ осуществлял разведку в этих регионах. Он должен был обозначать на Google Maps координаты военных объектов и места производства украинских БПЛА.

Одновременно с этим агент собирал разведданные через знакомых – у них он выспрашивал информацию под видом дружеских разговоров на "отстраненные" темы. Сотрудники СБУ разоблачили агента, когда он отправился выполнять новое задание от куратора – зафиксировать последствия недавнего вражеского "прилета" на Киевщине. Также Служба безопасности приняла меры по обеспечению безопасности локаций Сил обороны.

Что грозит

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли у задержанного смартфон с геолокациями, фотографиями и другими "отчетными" материалами, которые он подготовил для оккупантов. Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили агента ФСБ, которая, по информации следствия, готовила новые российские обстрелы и теракты в Киеве. Злоумышленницу задержали во время того, когда она проводила доразведку возле одного из оборонных учреждений.

