Готовила новые российские обстрелы и теракты в Киеве: СБУ задержала вражеского агента. Фото

Сотрудники СБУ разоблачили агента ФСБ, которая, по информации следствия, готовила новые российские обстрелы и теракты в Киеве. Злоумышленницу задержали во время того, когда она проводила доразведку возле одного из оборонных учреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы.

Что известно

"Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве еще одну российскую агентку. По материалам дела, фигурантка собирала информацию о системе защиты админзданий Сил обороны в столице нашего государства. Сотрудники СБУ задержали фигурантку с поличным, когда она проводила доразведку возле Главного управления Национальной гвардии", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, в соответствии с агентурным заданием, женщина должна была подготовить и передать куратору план-схему расположения контрольно-пропускных пунктов и служебных парковок по периметру оборонного учреждения.

Кроме того, аналогичную информацию агент собирала и о пунктах базирования ТЦК в разных районах Киева. По имеющимся данным, в дальнейшем враг планировал использовать разведданные для подготовки новых терактов и воздушных ударов по столице Украины.

"Установлено, что агентом оказалась завербованная ФСБ местная 36-летняя фрилансер. Вражеская спецслужба дистанционно завербовала женщину через ее знакомого из временно оккупированного Крыма, который сотрудничает с РФ. В случае выполнения вражеских задач агент надеялась на "эвакуацию" в Россию через третьи страны", – уточнили в СБУ.

Что грозит злоумышленнице

Во время обыска у женщины был изъят смартфон, который она использовала для контактов с куратором от ФСБ. Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили агентурную группу военной разведки РФ, которая корректировала обстрелы Киева. Кроме того, злоумышленники проводили диверсии в Одесской области. Их завербовала экс-преподаватель столичного университета, которая сбежала в Россию.

