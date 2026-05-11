Настоящий 'зеленый город': как выглядели каштаны на Крещатике в Киеве в 1970-х годах. Фото

В наши дни Крещатик просто невозможно представить без каштанов. Благодаря фотографии 1970-х годов мы можем увидеть, благодаря чему Киев получил звание "зеленого города".

Архивный снимок опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Весной эти деревья превращают столицу в настоящий цветущий сад.

"Летний Крещатик в тени каштанов. Кадр Александра Бормотова, который передает тот самый образ "зеленого города". 1970-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, какой плотной "стеной" тогда росли деревья в центре города, которые по праву считаются самым известным символом Киева.

В первой половине 20-го века в Киеве существовала трамвайная линия, которая связала исторический Подол с левым берегом столицы. Кроме того, пассажиры на специальном мототранспорте имели возможность доехать до Броваров.

С 1870 ро 1943 год в Киеве существовал железнодорожный мост, который после строительства считался самым длинным в Европе – мост Струве. Его возводили с помощью кессонов – это сэкономило время и деньги.

