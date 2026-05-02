В Киеве существовал самый длинный железнодорожный мост Европы: история и фото уникального творения инженера Струве

С 1870 ро 1943 год в Киеве существовал железнодорожный мост, который после строительства считался самым длинным в Европе – мост Струве. Его возводили с помощью кессонов – это сэкономило время и деньги.

Уникальные снимки и историю опубликовали Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". В наши дни можно увидеть несколько его гранитных опор.

"В 1860-х годах Киев оказался на пороге грандиозных изменений – в городе должны были сойтись железные дороги из двух направлений: Курского и Балты. Но была одна критическая проблема: в Киеве не существовало моста, по которому поезда могли бы пересекать Днепр. Решить эту задачу выпало талантливому инженеру немецкого происхождения Аманду Струве. Ему тогда было всего 32 года, но он решил действовать по-новому", – рассказали в сообществе.

Отмечается, что инженер, вместо того, чтобы заказывать все за рубежом, поставил мастерские прямо на острове возле Выдубицкого монастыря, где местные рабочие сами собирали конструкции. Струве впервые использовал крутую на то время технологию – кессоны для работы под водой, что позволило строить очень быстро и сэкономить кучу денег.

Когда в 1870 году мост наконец открыли, Киев стал настоящим рекордсменом, потому что это был самый длинный железнодорожный мост во всей Европе – более километра в длину. За такой успех инженер получил невероятный бонус – его повысили с капитана сразу до полковника, просто перепрыгнув через одно звание.

Но судьба моста оказалась трагической, потому что его трижды взрывали во время разных войн. Сначала это сделали поляки в 1920-м, потом советские войска во время отступления в 1941-м, а в 1943-м его окончательно добили немцы, когда бежали из города.

Сейчас на том самом месте стоит Дарницкий железнодорожный мост, но если присмотреться, немного в стороне в воде до сих пор можно увидеть старые гранитные опоры – это все, что осталось от легендарного сооружения Струве.

Аманд Егорович Струве (30 мая 1835 – 12 сентября 1898) – военный инженер немецкого происхождения. Происходил из немецкого благородного рода Струве. Выпускник Николаевской инженерной академии. Инженер-генерал-лейтенант (1896). Превратил Киев из раннемодерного урбанистического центра в новейший город: спроектировал и построил железнодорожный мост через Днепр, централизованный водопровод, уличное освещение, конную железную дорогу и киевский трамвай (первый в Российской империи).

