В сети показали, как выглядел последний Наводницкий мост Киева, который разобрали в 1953 году. Архивное фото

В Киеве до 1953 года существовало несколько мостов, которые получили общее название – Наводницкий. Благодаря старому фото мы можем увидеть, как выглядел последний из этих путепроводов, построенный в 1944 году.

Видео дня

Снимок опубликовали на странице сообщества "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Иногда, во время "малой воды" в Днепре, можно увидеть остатки этого сооружения.

Взгляд в прошлое

"Киев. Последний в истории города Наводницкий мост. Тот самый, который демонтируют после открытия моста Патона", – говорится в сообщении.

Отмечается, что справа с Наводницким можно увидеть остатки опор моста фон Рейхенау. Стоит добавить, что в сообществе не назвали точную дату, когда был сделан снимок, но уточнили, строительство Патона начнется через два года. Скорее всего локацию сфотографировали во второй половине 1940-х годов – начале 1950-х, потому что современный путепровод открыли в 1953-м.

Наводницкий мост – общее название нескольких мостов через Днепр, которые существовали с 1713 по 1953 год в Киеве. После освобождения Киева в ноябре 1943 года саперными частями Советской Армии был сооружен низководный Наводницкий мост, который просуществовал до весны 1944 года. С 1944 года действовал высоководный мост.

На сгенерированном ИИ видео вы можете увидеть, как изменилась эта локация за эти годы.

Вскоре после постройки в 1953 году рядом моста им. Е. А. Патона Наводницкий был разобран. Сейчас остались лишь несколько остатков старых опор, которые иногда при низком уровне воды можно увидеть над поверхностью Днепра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!