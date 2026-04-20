В сети показали, как выглядел последний Наводницкий мост Киева, который разобрали в 1953 году. Архивное фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
4,4 т.
В сети показали, как выглядел последний Наводницкий мост Киева, который разобрали в 1953 году. Архивное фото

В Киеве до 1953 года существовало несколько мостов, которые получили общее название – Наводницкий. Благодаря старому фото мы можем увидеть, как выглядел последний из этих путепроводов, построенный в 1944 году.

Снимок опубликовали на странице сообщества "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Иногда, во время "малой воды" в Днепре, можно увидеть остатки этого сооружения.

Взгляд в прошлое

"Киев. Последний в истории города Наводницкий мост. Тот самый, который демонтируют после открытия моста Патона", – говорится в сообщении.

Отмечается, что справа с Наводницким можно увидеть остатки опор моста фон Рейхенау. Стоит добавить, что в сообществе не назвали точную дату, когда был сделан снимок, но уточнили, строительство Патона начнется через два года. Скорее всего локацию сфотографировали во второй половине 1940-х годов – начале 1950-х, потому что современный путепровод открыли в 1953-м.

В сети показали, как выглядел последний Наводницкий мост Киева, который разобрали в 1953 году. Архивное фото

Наводницкий мост – общее название нескольких мостов через Днепр, которые существовали с 1713 по 1953 год в Киеве. После освобождения Киева в ноябре 1943 года саперными частями Советской Армии был сооружен низководный Наводницкий мост, который просуществовал до весны 1944 года. С 1944 года действовал высоководный мост.

На сгенерированном ИИ видео вы можете увидеть, как изменилась эта локация за эти годы.

Вскоре после постройки в 1953 году рядом моста им. Е. А. Патона Наводницкий был разобран. Сейчас остались лишь несколько остатков старых опор, которые иногда при низком уровне воды можно увидеть над поверхностью Днепра.

В сети показали, как выглядел последний Наводницкий мост Киева, который разобрали в 1953 году. Архивное фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском парке Киева сохранился путь, которому уже около 200 лет. "Танковая дорога", а речь идет именно о ней, пролегает вдоль живописного леса и, по неподтвержденным данным, ранее использовалась для подъема военной техники и оборудования.

