В сети показали, как выглядел бензотрамвай, который ездил из Киева в Бровары. Фото 1914 года

В первой половине 20-го века в Киеве существовала трамвайная линия, которая связала исторический Подол с левым берегом столицы. Кроме того, пассажиры на специальном мототранспорте имели возможность доехать до Броваров.

Снимок опубликовали на странице сообщества "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Движение этого общественного транспорта прекратила Вторая мировая война

"Станция киевского бензотрамвая на Бровары, Почтовая площадь, 1914 год. На колоризованном фото видно конечную остановку линии, которая соединяла Подол с левым берегом Днепра", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, этот общественный транспорт стал первой киевской трамвайной линией, пересекшей Днепр, и именно с него началась новая транспортная история города. Движение до Никольской Слободки открыли в 1912 году, а впоследствии линию продолжили до Броваров.

"Такие фото хорошо показывают, как Киев сто лет назад ежедневно сшивал два берега в одну маршрутную реальность", – отметили в сообществе.

Дарницкий мототрамвай – трамвай с тягой на бензиновых двигателях, который соединил Киев и поселки на левом берегу Днепра (на тот момент – административно относились к Черниговской губернии). Движение на трамвайной линии было открыто весной 1912 года, а прекращено в сентябре 1941 года и после окончания Второй мировой войны – не возобновлялось.

