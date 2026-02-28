Настоящее весеннее тепло: прогноз погоды в Киеве и области на 1 марта

В Киевской области в воскресенье, 1 марта, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +7°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах утром местами гололедица, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 1 марта по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. По области ночью и утром местами туман. Температура по области ночью 0-5°С мороза, днем 2-7°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем 4-6°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве сохранится ясная погода. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

