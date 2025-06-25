В Киевской области ребенок во время прогулки на частном участке нашел осколочную гранату. Фото

В Бучанском районе Киевской области ребенок во время прогулки по территории частного участка обнаружил осколочную гранату. Опасную "находку" изъяли саперы.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

По словам саперов, к ним поступила информация о том, что в селе Озера Бучанского района ребенок во время прогулки по территории частного участка нашел гранату.

"На место происшествия прибыли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Специалисты идентифицировали находку как осколочную гранату ВОГ-25П. Боеприпас изъяли и транспортировали на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения", – уточнили в пресс-службе.

Выстрел гранатометный ВОГ-25 – осколочный боеприпас калибра 40мм для подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", ГП-30 "Обувка", ГП-34 и для ручных гранатометов, сочетающий в себе гранату и метательный заряд в гильзе. ВОГ-25П – модернизированная осколочная граната. При попадании в препятствие подскакивает и взрывается в воздухе. От этого свойства прозвана "прыгающей". "Прыгучесть" обеспечивают специальный заряд и пиротехнический замедлитель.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области мужчина в лесной местности вблизи населенного пункта обнаружил обломки российского дрона-камикадзе с уцелевшей боевой частью. Чтобы изъять "находку", на место происшествия вызвали саперов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!