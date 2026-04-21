Нашли посреди поля: на Киевщине саперы уничтожили боевую часть 'Шахеда'. Видео

В Броварском районе Киевской области местный житель обнаружил в поле боевую часть российского дрона-камикадзе. Саперы уничтожили взрывоопасную "находку".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Анатолий Щадило. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

По словам генерала полиции, на днях в полицию поступило сообщение от жителя Броварского района Киевской области об обнаружении обломков дрона-камикадзе в поле.

"На место происшествия оперативно прибыли соответствующие службы. При осмотре была обнаружена боевая часть вражеского БПлА, который представлял угрозу для жизни и здоровья людей. Специалистами взрывотехнической службы столичного региона опасный предмет уничтожен", – добавил Щадило.

Shahed-136, или "Герань-2" (так его называют в армии РФ), – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в акватории реки Днепр обнаружили сбитый "Шахед" с боевой частью. Чтобы безопасно изъять "находку", на место вызвали саперов.

