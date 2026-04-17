В Киеве в Днепре обнаружили 'Шахед' с боевой частью. Фото и видео

В Голосеевском районе Киева в акватории реки Днепр обнаружили сбитый "Шахед" с боевой частью. Чтобы безопасно изъять "находку", на место вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

По словам правоохранителей, об опасной находке в полицию сообщил житель Голосеевского района. Во время обследования акватории реки Днепр полицейские установили, что в воде находился вражеский БпЛА с боевой частью.

"Взрывотехники перевели боеприпас в безопасное состояние, после чего изъяли для дальнейшего контролируемого уничтожения на специализированном полигоне", – уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, речь идет о беспилотном летательном аппарате типа "Герань-2", который использовался во время последней комбинированной атаки на столицу.

Shahed-136, или "Герань-2" (так его называют в армии РФ), – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

