Нашел на свалке: в Киеве установили подростка, который запустил салют. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители установили личность нарушителя, который, по информации следствия, запустил салют в Голосеевском районе. Им оказался 16-летний парень, который нашел фейерверк на свалке и решил его проверить его.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. По данному факту уже начато досудебное расследование.

Что известно

По словам правоохранителей, в субботу, 28 февраля, на спецлинию 102 начали поступать сообщения о запуске фейерверка в центральной части города. На место происшествия немедленно были направлены экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

В дальнейшем полицейские на одной из улиц обнаружили пустую пусковую установку от салюта, а впоследствии по результатам розыскных мероприятий установили, что к его запуску причастны группа подростков, в частности 16-летний парень.

"Как сообщил юноша, салют он нашел на улице и решил привести его в действие. Сейчас с ним и его родителями общаются дознаватели", – добавили в пресс-службе.

По факту хулиганства начато досудебное расследование по (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). В полиции в очередной раз напомнили, что использование пиротехнических средств во время действия военного положения запрещено.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который запустил салют в Святошинском районе. Свои действия злоумышленник объяснил желанием удивить девушку, с которой он недавно познакомился.

