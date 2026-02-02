Хотел удивить девушку: в Киеве задержали мужчину, который запустил салют. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который запустил салют в Святошинском районе. Свои действия злоумышленник объяснил желанием удивить девушку, с которой он недавно познакомился.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях во время мониторинга социальных сетей они обнаружили публикацию, на которой неизвестный запустил салют на территории Святошинского района. Прибыв на место происшествия, во время проверки территории правоохранители обнаружили и изъяли картонную коробку от остатков пиротехники.

Полицейские установили, что к правонарушению может быть причастен 47-летний местный житель, которого нашли и задержали.

"Мужчина объяснил правоохранителям, что сделал это для того, чтобы удивить свою девушку, с которой он недавно познакомился и в тот вечер катался по городу на автомобиле", – уточнили в пресс-службе.

По факту хулиганства (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а нарушителю готовится сообщение о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Виннице нетрезвый мужчина, несмотря на запрет на использование пиротехники, запустил фейерверк. На место оперативно выехали правоохранители и задержали правонарушителя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!