Нардеп-предатель Деркач присвоил заповедную землю на почти 600 млн грн в Киеве: в СБУ рассказали подробности. Фото и видео

Сотрудники СБУ разоблачили, схему, по которой беглый нардеп Андрей Деркач присвоил в Киеве заповедную землю. Ее стоимость составляет более 595 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Одного из участников сделки уже задержали.

Земля заповедника

"Служба безопасности разоблачила масштабную схему присвоения земель природно-заповедного фонда Киева на более 595 млн грн. К организации сделки причастен бывший народный депутат Украины – Андрей Деркач, который подозревается в госизмене и скрывается в РФ", – говорится в сообщении.

Как установили в Службе безопасности, Деркач во время своей депутатской каденции до 2019 года присвоил 41,5 га земель заповедной земли в Киеве. Это составляет почти 50% от общей площади этой природоохранной зоны.

Для реализации схемы он привлек сообщников, которые в то время находились на должностях руководителя Обуховского райотдела Госкомзема и председателя Обуховской райгосадминистрации.

Чтобы завладеть землей заповедного фонда, участники сделки подделали землеустроительную документацию и внесли недостоверные данные в Государственный земельный кадастр Украины. Далее они пытались легализовать "схему" – для этого после многочисленных разделений, объединений и перепродаж оформили земельные участки на родственников и знакомых Деркача и его сообщников.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении всем трем фигурантам в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Это ч. 5 ст. 191 УКУ – присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой. А также ч. 3 ст. 209 УКУ легализация имущества, полученного преступным путем.

"Сейчас задержан один из организаторов сделки – бывший глава Обуховской РГА столичного региона. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Поскольку Деркач и его сообщник – экс-руководитель Обуховского райотдела Госкомзема столичного региона – скрываются за пределами Украины, им заочно сообщено о подозрении", – уточнили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, которого обвиняют в госизмене и незаконном обогащении, получил звание Героя России. Незадолго до этого он стал сенатором от Астраханской области РФ.

