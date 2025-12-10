Подозреваемый в госизмене экс-нардеп Деркач стал героем России: за что дали "звание"

Бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, которого обвиняют в госизмене и незаконном обогащении, получил звание Героя России. Незадолго до этого он стал сенатором от Астраханской области РФ.

Об этом сообщают пропагандистские росСМИ. Ранее о присвоении ему высшей кремлевской награды не сообщалось.

Что предшествовало

Напомним, в июне 2022 года СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ РФ в Украине, в которую входил Деркач. По данным следствия, он занимался созданием ряда частных охранных фирм в разных регионах Украины, которые должны были помочь РФ быстро захватить Украину.

В сентябре 2022 года Деркача объявили в розыск по подозрению в госизмене и незаконном обогащении. По данным следствия, в течение 2019-2022 гг. он получил не менее 567 тыс. долларов от правоохранительных и разведывательных ведомств РФ за подрывную деятельность против Украины.

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский лишил Деркача гражданства Украины. После этого Верховная Рада проголосовала за лишение его депутатского мандата.

Как сообщал OBOZ.UA, Деркачу также было предъявлено обвинение в США – в ряде финансовых преступлений, за которые ему грозит до 30 лет. Американское следствие установило, что с 2013 года украинский политик вместе с сообщником разработал схему приобретения двух элитных жилых комплексов в Беверли-Хиллз, хотя скрывал свое участие в транзакциях от финансовых учреждений США.