На восстановление собрали около 1,5 млн, но ничего не сделали: в Киевской области недовольные родители учеников лицея перекрывали трассу. Фото

В Киевской области в пятницу, 8 ноября, родители учащихся Бузовского лицея перекрыли Житомирскую трассу. На этот шаг взрослые пошли из-за того, что в населенном пункте до сих пор не восстановили уничтоженную оккупантамии школу, деньги на которую выделили в 2023 году.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте происшествия работали правоохранители, которые следили за правопорядком.

Так, пятницу, 8 ноября, в 15.00 было перекрыто движение транспорта на Житомирской трассе. Как оказалось, этот шаг был вынужденным – родители учеников Бузовского лицея таким образом пытались привлечь внимание к тому, что учебное заведение их детей до сих пор не восстановили.

В 2022 году он был разрушен российскими оккупантами, уже в 2023 году на платформе UNITED24 было собрано 1,25 млн. долларов США. К этому привлеклись как украинские, так и мировые звезды. По словам родителей детей, на сегодняшний день лицей до сих пор не отремонтировали. Поэтому они требуют завершить все работы, которые учащиеся имели возможность получать образование в родном учебном заведении.

Следует добавить, что местные жители периодически открывают движение, чтобы пропустить машины на трассе.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор РФ постоянно обстреливает, в частности, столицу Украины. Благодаря силам ПВО большинство вражеских объектов было уничтожено на подступах к Киеву, однако, к сожалению, иногда обломки сбитых ракет и "Шахедов" попадают в дома и здания города. Почти все поврежденные жилые многоэтажки, согласно выводам комиссий, подлежат восстановлению.

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