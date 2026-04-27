На щите: в Броварах Киевской области попрощаются с военным Вячеславом Фесюком. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Вячеслав Фесюк. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 7 мая 2025 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Долгий путь домой... На щите... Солдат Вячеслав Фесюк, номер обслуги взвода обеспечения учебного процесса. Погиб 7 мая 2025 года во время выполнения боевого задания в районе поселка Алексеево-Дружковка Краматорского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Владимировича", – говорится в сообщении.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

Церемония прощания с защитником Украины состоится во вторник, 28 апреля, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А). Похоронят воина на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

