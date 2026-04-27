Навсегда 32: на фронте погиб военный с Киевщины Роман Градищук. Фото

На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Роман Градищук. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 12 апреля.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"На войне погиб 32-летний бучанец Роман Градищук", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил оператором БПЛА и погиб 12 апреля во время выполнения боевого задания на Харьковщине – выявляя и уничтожая силы противника.

Младший сержант, который до полномасштабного вторжения работал юристом, в начале 2024 года стал на защиту Украины. В жизни он был открытым к миру, искренним и добрым, любил бильярд, интересовался футболом и всегда тянулся к новому.

"У Романа остались мама Вера Владимировна, и гражданская жена Вита. Соболезнования родным и всем, кто знал Героя", – добавил Федорук.

