На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Тараса Горяного. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Тарас Горяный. Сердце защитника Украины остановилось 26 сентября 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – солдат Тарас Горяный (1984 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил водителем пулеметного взвода егерского батальона одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 26 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Селидово Покровского района Донецкой области. Считался пропавшим без вести.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из села Комаровка Киевской области Константин Суходольский. Жизнь мужественного украинского офицера оборвалась 12 января.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный, житель Фастова Киевской области Владимир Шептицкий. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и целостность Украины.

