Глава областной прокуратуры оформил инвалидность, отсудил космическую пенсию и выехал за границу: теперь он ищет работу в Швеции

Дмитрий Казак в 2024-м уволился с должности руководителя Николаевской областной прокуратуры и уехал за границу. Сейчас 36-летний мужчина пытается найти работу в Швеции, тем временем в украинском суде он добился увеличения своей пенсии до 156,7 тыс. грн.

Казак – один из самых высокопоставленных силовиков среди тех, кто решил покинуть страну во время войны. Оказывается, как и тысячи других прокуроров, он оформил себе инвалидность. Это позволило экс-прокурору получить раннюю и сверхвысокую пенсию (для прокуроров действует особая норма закона о пенсии с инвалидностью).

Первую свою выплату от ПФУ Казак задекларировал в 29 лет. Затем он прошел ряд судов и добился, чтобы его пенсия стала больше, чем зарплата действующего главы Николаевской облпрокуратуры. В отличие от тех прокуроров, которые из страны не сбежали, ему не нужно проходить дополнительную медэкспертизу и подтверждать свою инвалидность.

И Казак, и его семья строят новую жизнь в Швеции. О том, как прокурору удалось выехать из страны и почему ПФУ пожизненно будет платить ему космическую выплату, читайте в материале OBOZ.UA.

Важное в тексте:

Дмитрий Казак получает пенсию с 29 лет. 15 декабря 2025-го Харьковский окружной админсуд обязал ПФУ выплачивать ему по 156,7 тыс. грн в месяц.

Сейчас Казаку 36 лет. Еще в 2024-м он возглавлял Николаевскую областную прокуратуру, но решил уволиться и уехать за границу.

Казак переехал в Швецию. Там он представляется юристом киевской компании. Притом эта компания официально работает в убыток, имеет всего лишь шесть сотрудников.

Казак получил раннюю пенсию прокурора благодаря статусу лица с инвалидностью (такое право есть исключительно у прокуроров). Этот статус также позволил ему выехать за границу.

Куда переехал глава областной прокуратуры

Дмитрий Казак сейчас живет в городе Линчепинг, в том же доме зарегистрирована и его жена Рината. В Швеции адрес почти любого жителя можно легко узнать, поэтому Казак не стал исключением. На специализированных сайтах указано, что бывший украинский прокурор живет в трехкомнатной квартире площадью 84 кв.м.

OBOZ.UA уже писал о том, что украинским номером телефона Казак больше не пользуется. Но он все еще тесно связан с Украиной.

Во-первых, финансово. Благодаря решению Харьковского окружного административного суда он ежемесячно должен получать от ПФУ по 156 тыс. 692 грн. Это больше средней зарплаты в Швеции. Поэтому прокурор может до конца жизни отдыхать.

Во-вторых, он все еще якобы имеет место работы в украинской компании. В соцсети Linkedin он отметил, что работает юристом в киевской компании KPD Consulting, которая предоставляет услуги корпоративным клиентам.

KPD Consulting имеет несколько зарегистрированных юридических лиц. На сайте компании опубликован кодекс этического поведения, в котором упоминается два юридических лица: ООО "КПД Консалтинг", АО "КПД Консалтинг".

Согласно данным Opendatabot, в АО "КПД Консалтинг" работают всего пятеро сотрудников (было шестеро в 2024-м). За три квартала 2025-го доход компании составил 1 млн 207 тыс. грн. Это примерно по 134 тыс. грн в месяц. При этом компания работает в убыток (минус 465 тыс. за 9 месяцев 2025-го).

ООО "КПД Консалтинг" также имеет шесть сотрудников и тоже работает в убыток (минус 9,6 тыс. грн за девять месяцев 2025-го).

Каким образом убыточная компания может трудоустроить бывшего прокурора, который при этом живет в Швеции, – загадка, которую можно разгадать, узнав имя руководителя KPD Consulting. Управляющий партнер – Кирилл Казак, родной брат Дмитрия Казака.

"Вчера я имел возможность посетить мероприятие #Elektronikmässan2025 (ярмарка электроники) в Стокгольме, которое проходило в Kistamässan – одном из ведущих собраний электронной промышленности в скандинавском регионе. Как юрист, представляя юридическую фирму KPD Consulting (Киев, Украина), я сосредоточился на исследовании взаимосвязи электроники и правовых баз", – на английском написал Казак девять месяцев назад в своей соцсети.

Или убыточная юридическая компания из шести сотрудников в Киеве нуждается в своем представителе на ярмарке электроники в Стокгольме, или же Казак, пользуясь тем, что фирму возглавляет его брат, использует статус "украинского юриста", посещает форумы и создает видимость активной деятельности.

Кстати, в этой же соцсети Казак разместил на своем фото пометку "открыт к предложениям по работе". Видимо, украинской пенсии и якобы работы в киевской компании брата ему недостаточно.

Как Казак выехал за границу и получил космическую пенсию

Дмитрий Казак оформил инвалидность, когда ему было всего лишь 29 лет. На тот момент он уже был прокурором, а всего через два года возглавил Закарпатскую областную прокуратуру. Дело в том, что прокуроры, которые имеют статус лица с инвалидностью, по действующему закону могут получать не маленькую пенсию по инвалидности, а космическую прокурорскую пенсию при условии, что у них есть 10 лет стажа.

Уже в 2022 году прокурор обратился в ПФУ с требованием перевести его с пенсии по инвалидности на прокурорскую. Вероятно, именно в 2022-м у него накопилось 10 лет стажа. Здесь стоит отметить, что без статуса лица с инвалидностью прокурорам для пенсии необходимо иметь не менее 25 лет стажа.

Казак также в суде добился, чтобы по отношению к нему применили уже не действующую норму закона, которая позволяла получать пенсию с учетом 80%, а не 60% зарплаты. Справку о размере зарплаты он принес из Николаевской прокуратуры, которую на тот момент возглавлял.

Согласно этой справке получилось, что 80% зарплаты составляет 156 тыс. 692 грн. Хотя на самом деле Казак зарабатывал значительно меньше. Например, за полный 2023-й в качестве главы Николаевской областной прокуратуры мужчина заработал 1 млн 618 тыс. 642 грн до налогообложения (это 134,8 тыс. грн в месяц до налогообложения). А в 2024-м, когда он получал уже полную пенсию, ПФУ выплатил ему за год 1 млн 880 тыс. 310 грн (или 156,7 тыс. грн в месяц).

Достаточной считается пенсия, размер которой составляет не менее 40% привычного заработка. Высокая пенсия – 60% заработка. В то же время Дмитрий Казак получил аномально высокую пенсию – размер которой выше его зарплаты. При этом такую пенсию он начал получать, имея всего десять лет стажа (на момент расчета) и почти с 30 лет.

Также именно статус лица с инвалидностью позволил молодому человеку выехать за границу.

С января 2025-го Казаку, как и всем спецпенсионерам, выплаты ограничили специальными коэффициентами. Так, на период военного положения ПФУ сократил все пенсии, размер которых выше десяти прожиточных минимумов. Но бывший глава Николаевской прокуратуры из-за границы подал иск в суд и выиграл его: 15 декабря 2025 года Харьковский окружной админсуд решил, что ограничивать пенсию Казаку незаконно.

Дмитрий Казак – яркий пример несовершенства действующей пенсионной системы. В Украине самые низкие в Европе пенсии, при этом даже средние выплаты не покрывают стоимости потребительской корзины. То есть большинство пенсионеров находится за чертой бедности. Вместе с этим есть молодые пенсионеры-прокуроры, которые поработали десять лет, получили космические выплаты, еще и выехали за границу. И теперь украинские налогоплательщики будут вынуждены платить пожизненную сверхвысокую пенсию Казаку, который, вероятно, возвращаться из Швеции не собирается.