Трампу надоел 'скучный' Путин, – источники в Белом доме

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в российском диктаторе Владимире Путине. Постепенно американский лидер приходит к очевидному выводу: именно властелин Кремля, а не президент Украины Владимир Зеленский является наибольшим препятствием на пути к миру.

Недавний захват американскими военными нефтяного танкера под флагом РФ и зеленый свет, который Трамп дал законопроекту Линдси Грэма о 500%-й пошлине для покупателей российской нефти должны показать Москве: ее время истекает. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме пишет The Telegraph.

Трамп разочарован в Путине

Сразу несколько собеседников издания из Белого дома уверяют: Трамп все больше разочаровывается во Владимире Путине и считает его большим препятствием для мира в Украине, чем Владимира Зеленского.

Источники The Telegraph назвали решение президента США захватить нефтяной танкер под российским флагом и поддержать новый законопроект о санкциях "сигналом для Путина, что у него заканчивается время, чтобы положить конец войне".

"Источник, близкий к ближайшему окружению президента США, сказал: "Он (Трамп. – Ред.) действует по принципу кнута и пряника . И я думаю, что у него совсем не осталось пряников". Другой источник сообщил, что Трамп считает стратегию россиян "два шага вперед, один шаг назад" на переговорах все более "утомительной", – пересказывает слова источников издание.

В The Telegraph напомнили, что за время президентства Трамп отметился многочисленными теплыми отзывами о Путине и не менее многочисленными прямыми или завуалированными обвинениями в адрес Украины в том, что это она, мол, виновата в том, что Россия на нее напала и продолжает агрессию.

Но постепенно, отмечает издание, реальность начала пробиваться даже сквозь стены крепкой симпатии американского президента к российскому диктатору.

"Несколько нынешних и бывших чиновников Вашингтона заявили, что мышление администрации Трампа начинает больше соответствовать европейской точке зрения, что Путин просто выигрывает время. Трамп говорит, что он "не в восторге от Путина", – указано в материале.

Это недовольство, утверждает издание, материализовалось в захвате американскими военными российского нефтяного танкера теневого флота, а через несколько часов – подтвердилось "одобрением" Трампом во время встречи с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом инициированного им законопроекта о 500%-й пошлине на товары из стран-покупателей российской нефти и нефтепродуктов.

"Один бывший чиновник сказал: "Администрацию утомляет то, что... россияне используют стратегию "два шага вперед, один шаг назад"... они кажутся готовыми, а потом, когда возникают ситуации, на которые, как мы думали, они будут готовы, они либо накручивают ситуацию, либо на некоторое время замолкают". Он отметил, что Украина была более склонной к компромиссам", – пишет издание.

Постоянные слова Трампа о том, что он верит в серьезность "желания" Путина остановить развязанную и продолжаемую им войну против Украины, изрядно тревожили и Киев, и европейские столицы. Однако российский диктатор так часто после "задушевных" телефонных разговоров с Трампом отдавал приказы о жестоких ударах по мирным украинским городам, что этого не мог не заметить даже глава Белого дома.

Массированные удары войск РФ, в результате которых пострадали люди и по меньшей мере один гражданский был убит, произошли и накануне поездки Зеленского на встречу с Трампом во Флориде. И путинский террор в тот раз неожиданно для Кремля дал обратный ожидаемому результат.

"Британский чиновник заявил, что в результате этого менталитет администрации Трампа стал ближе к европейскому взгляду на конфликт, чем когда-либо прежде. Он сказал: "Постоянная жестокость, коварное поведение и манипуляции Путина не остаются незамеченными администрацией", – говорится в материале.

С тех пор от Трампа вместо комплиментов в адрес главы Кремля все чаще можно услышать заявления вроде: "Я не в восторге от Путина, он убивает слишком много людей".

Повлияли на отношение Трампа к российскому диктатору и резкие выпады российского МИД против попыток с участием США достичь соглашения и согласовать, в частности, гарантии безопасности для Украины, а также наглая и откровенная ложь Москвы об "атаке Киева на резиденцию Путина".

В дополнение, по словам бывшего чиновника Белого дома, Трамп "подбодрился" рейдом спецназа с целью захвата Николаса Мадуро, главы Венесуэлы.

Впрочем, добавляют в The Telegraph, подобные признаки более жесткого отношения Вашингтона к Москве наблюдались и раньше. И до сих пор они неизменно приводили к фактическому ослаблению давления на агрессора со стороны США. Так что и этот "разворот" не обязательно станет окончательным и бесповоротным.

"Член Совета национальной безопасности господина Трампа во время его первого срока заявил, что последний поворот был частью обычных приливов и отливов политики, которая все еще сосредоточена на переговорах с Кремлем. Он сказал: "Я думаю, что это оперативный, а не стратегический вопрос. Он может настаивать на определенных оперативных вопросах, но его стратегическое желание быстро положить конец войне в Украине кажется неизменным". Анна Келли, пресс-секретарь Белого дома, также заявила, что цель Трампа остается неизменной. Она сказала: "Президент Трамп сосредоточен на урегулировании этой войны и прекращении бессмысленных убийств, вызванных некомпетентностью Джо Байдена", – резюмирует издание.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сейчас Зеленский и Трамп обсуждают потенциальное соглашение о свободной торговле между Украиной и США "с нулевыми тарифами" для Украины. Оно, как ожидает президент Украины, предоставит нашей стране "очень серьезные преимущества" по сравнению с соседними государствами и потенциально "заинтересует инвестиции и бизнес". Соглашение касается прежде всего промышленно развитых регионов Украины и является "частью масштабной стратегии" по восстановлению украинской экономики.

