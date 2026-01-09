'У папы тяжелая травма, но он на фронте': украинская гимнастка вспомнила, как несла олимпийский огонь, указала место россиянок и хочет в подарок отца

В 2024 году министр спорта Франции выбрала 22-летнюю украинку Марию Высочанскую как одну из тех, кому доверили нести олимпийский огонь Парижа-2024. Чиновницу поразила история чемпионки Европы и бронзового призера первенства мира по художественной гимнастике, которая является дочерью военного-киборга. Отец спортсменки держал еще оборону донецкого аэропорта, а затем вернулся на фронт в 2022-м, несмотря на тяжелую травму. А в это время Международная федерация гимнастики решила вернуть на соревнования представителей стран-агрессорок, что было крайне трудно и для Марии, и для ее подруг по команде.

Видео дня

После ОИ-2024 в Париже, где в групповых упражнениях украинкам совсем немного не хватило до награды, Высочанская решила закончить карьеру, но остается в спорте. В разговоре с OBOZ.UA Мария рассказала, чем занимается на данном этапе жизни и какие новости заменяют ей любой праздник, вспомнила отношение россиянок к нашей сборной еще до полномасштабного вторжения и предложение нести олимпийский огонь.

– Олимпийские игры 2024-го сложились не так, как хотелось бы, совсем немножко нам не хватило для награды. И я о гимнастике действительно долго не могла ни думать, ни тренировать. Просто хотелось, чтобы у меня перестало болеть все, что болело. Хотелось немного отдохнуть, возможно, приключиться на что-то совсем другое. Немножко поесть? Обязательно. Это первое, что было сделано (смеется).

Но я все же понимала, что вернусь в спорт. Что я буду в нем. Потому что 18 лет ты постоянно находилась в спортивной среде. Как может быть по-другому вообще? Конечно, есть очень сильная любовь к этому. Да, пришел такой момент, что я даже не могу смотреть на гимнастику в Instagram – такое перенасыщение. Но со временем стало легче, и я где-то понемногу возвращаюсь обратно, потому что я это люблю.

– Заранее думали о том, что будет после окончания карьеры?

– Я на самом деле понимала, что Олимпийские игры-2024 – это мои последние соревнования. Поскольку я вообще была самой старшей в сборной, ее капитаном, и имела почтенный возраст, как для гимнастки, – 22 года. Это как бы уже не шутки (улыбается). В какой-то момент я думала: а что дальше? А кем мне можно будет работать? Или дома сидеть и все. Что я хочу? Но это были больше мысли на перспективу, без четкого понимания, как оно все должно работать и с чего начать.

Потому что все равно концентрация была на спорте, на том, что я делаю в моменте – полная отдача и подготовка к Олимпиаде-2024. И немного отодвинуть спорт и больше уделить времени, например, своему будущему, я так не могла сделать. Чем я буду заниматься после окончания и чего я хочу, это уже пришло после того, как сошла с ковра и помахала ручкой. И тогда подумала: а что теперь?

Сто процентов в такие моменты нужна поддержка. Потому что, поскольку я была старшей, то часть команды осталась тренироваться. И это также мои друзья, с которыми мы жили, постоянно тренировались. Мы были вместе реально 24/7. И когда ты выходишь из своего мыльного пузыря, где все знаешь и все знакомо, то как рыбка, которая выплывает в море. И понимаешь, что на самом деле вот там была вся твоя жизнь.

Ведь в художественной гимнастике мы очень много времени уделяем именно тренировкам. Мы редко куда-то выходим, в какой-то социум. А после спорта ты выходишь и также ищешь поддержку от спортсменов. Потому что родители – это совсем другая поддержка, на другом уровне.

А когда поддерживает спортсмен, который, например, прошел похожий путь и уже реализовал себя после спорта, это совсем другие ощущения. Ты видишь, что у него получилось, он со всем справился, и как бы там Олимпийские игры не закончились, это все проходит, и это какое-то одиночество, которое, возможно, было в моменте. Потому что, вроде люди есть рядом, но вот такого чего-то родного, близкого – его не хватает. Поэтому, я считаю, что лучше всего понять спортсмена может именно другой спортсмен.

– И чем вы сейчас занимаетесь?

– Ну, я в первую очередь восстанавливаю дальше свое здоровье, потому что имела много разных травм, и это не так легко. Немножко тренирую в Украине. Не в клубах, а на тренировочных сборах или индивидуально. Пока в таком режиме. Четко чего-то своего еще не имею. Вернуться в сборную? Нет. Я уже свою историю закончила именно как спортсменка. Возвращаться и по определенным своим личным причинам также не собираюсь. Но спорт точно будет в моей жизни.

– Долгое время россиян и белорусов не было на международной арене, но они постепенно начали возвращаться, в том числе и в художественной гимнастике. Что чувствует спортсмен, когда ему приходится соревноваться или видеть рядом во время турниров представителей стран-агрессорок, которые, конечно, не являются "нейтральными", чтобы там ни говорили?

– На самом деле в гимнастике с этого года уже будут спортсмены из России, у них уже очень много нейтральных статусов. Но у меня есть такая история с 2021 года. Это был чемпионат мира в Японии, опять-таки буквально за два месяца до полномасштабного вторжения. Мы проходим мимо команды России, и их капитан говорит: "А чего вы не здороваетесь с нами?"

А я тогда тоже была капитаном и, во-первых, почему мы должны с вами здороваться, а, во-вторых, для полного понимания картины: у меня отец – киборг, он еще был в донецком аэропорту, с очень сложным ранением. И меня лично эта история войны уже очень сильно затронула. И я тогда так прошла, посмотрела, а команда же смотрит на своего капитана, поэтому они тоже так прошли, на них посмотрели. И все.

Но было много таких моментов, когда на то время они на нас только как-то начинали... Сейчас белорусы уже давно есть на нашей международной арене, и я скажу, что это очень сложно морально находиться с ними в одном тренировочном зале.

Как сказал президент Международной федерации гимнастики, мол, вы – мои дети, и они тоже – мои дети, и я хочу сделать площадку мира. Так, давайте, может, они там поспособствуют, и как-то мы сделаем для всей Украины площадку мира, а не будем выступать со странами-агрессорами, которые просто уничтожают все, уничтожают наши залы, а мы сидим без света, без воды. И соревноваться с ними морально очень сложно, потому что эти страны еще очень вызывающе себя ведут.

Так сложилось, что Россия в художественной гимнастике имела очень большой вес, но сейчас из-за того, что было отстранение, это немножко изменилось. Гимнастика стала более честной, интересной для многих. И не скажу, что их там сильно ждут, но они очень много делают, чтобы там все же быть. И очень много делают в информационном плане.

– Вы сказали, что россияне, когда их отстранили от соревнований, начали разлазиться под флаги других стран. В этом контексте очень интересно ваше мнение об олимпийской чемпионке-2024 Дарье Варфоломеев. Да, она переехала в Германию чуть раньше, но соревновалась в РФ до 2018-го и выступала в оккупированном Крыму. Было ли с ней какое-то общение и есть ли у нее какая-то позиция?

– Нет, такого как-то явного общения между нами не происходит. Но могу сказать, что она знает гимн своей нынешней страны и свободно разговаривает на немецком языке. Они с тренером абсолютно нормально себя ведут. С их стороны не было ничего в нашу сторону.

Но есть другой вопрос, ведь сейчас в сборной Германии появилась еще и Симакова, которая долгое время жила и тренировалась в России и выступала за нее на юниорских чемпионатах мира. Вот там общение чисто на русском языке, посты – из России. И если Варфоломеев позиционирует себя больше как немка, то про других спортсменок я не могу так сказать.

– После того, как представительницы стран-агрессорок начали выезжать на соревнования под другими флагами, была ли в вашу сторону или команды или других девушек какая-то агрессия?

– Это такое, по умолчанию. То есть, с белорусами мы в сторону друг друга не смотрим, чувствуется такое напряжение между нами. Расходимся максимально в разные углы зала, чтобы было вообще минимум какого-то контакта даже в одном помещении. Часто они сами отходят. Но мы не ведем себя так, будто мы имеем какую-то меньшую стоимость, даже наоборот – мы здесь, а вы, пожалуйста, где-то себе идите, прячьтесь, молчите.

– Мы сейчас видим отток спортсменов из Украины в определенных видах спорта – они меняют гражданство и уже даже завоевывают награды для новых сборных. А вот в художественной гимнастике такая тенденция не наблюдается. Возможно, конечно, это есть на детском уровне, но не среди известных атлетов.

– Были пару случаев. В 2015 году второй номер сборной Украины в личных соревнованиях Элеонора Романова сменила гражданство на российское. И еще была одна девочка, которая попробовала себя в Израиле, но нигде так и не засветилась.

Этого не происходит потому что, во-первых, не так легко получить спортивное гражданство другой страны, а во-вторых, в случае перехода дадут год карантина, а гимнастика – очень молодой вид, у нас профессиональная карьера длится преимущественно с 17-ти до 22 лет. Если ты один год пропустишь, то очень сильно отстанешь от других. Очень. И вообще мало таких случаев, чтобы кто-то перешел, отсидел год и где-то зацепился за пьедестал. Поэтому это не выгодно.

– А вам не предлагали никогда сменить гражданство?

– Нет, мне никогда не предлагали и я никогда об этом не думала, поскольку у меня с детства очень сильная гражданская позиция. Не представляю себя, если бы я выступала под флагом другой страны. Для меня это как-то очень-очень странно.

А вообще и гимнасткам также приходит много запросов о смене гражданства. Возможно, не сейчас, не во время полномасштабного вторжения. Но были такие очень частые случаи, как, например, со стороны Азербайджана, где очень много украинок в сборной страны, в групповых упражнениях – там половина из Украины.

В Израиле очень много украинок. Но если они переходят, то переходят еще до момента сборной, в раннем возрасте. А так, чтобы гимнастка выступала на уровне чемпионата мира и потом сменила гражданство, ну, это два случая были.

– Мне кажется, что ваша история много распространялась и в зарубежных СМИ, особенно когда на Олимпиаду в Париж приехал отец. Почувствовали на себе это внимание? Насколько часто к вам обращались иностранные журналисты? Возможно, были предложения снять фильм, как о некоторых других украинских атлетов?

– Я являюсь частью фильма, который снимали французы, одна из героинь. Ко мне было приковано внимание также потому, что я несла олимпийский огонь в Париже. Тогда реально подхватило много иностранных медиа. И опять же это было о спорте, об Украине, о силе. А когда мой папа-военный приехал в Париж поддержать меня, это больше распространяли украинские СМИ. Но благодаря этому люди вообще узнали, что такое художественная гимнастика, что такое существует, и эта информация как-то в медиапространстве присутствовала.

– Вообще многие задавались вопросом, как именно вас тогда выбрали нести олимпийский огонь?

– Если не ошибаюсь, министру спорта Франции были отправлены анкеты украинцев. И она сказала, что хочет именно меня, что ее очень зацепила моя история как спортсменки, как дочери военного, и что это должна быть именно я. А мне просто позвонили и сказали, что вас выбрали, мол, будете или не будете. Да буду. Я еще с тренером не согласовала, но я все сделаю, чтобы быть, ведь я понимала, что это очень важно.

Олимпийские игры у меня были два раза в жизни, а нести олимпийский огонь, да и еще капитаном от всей Европы... Ну, не знаю, будет ли еще когда-нибудь такое. Какой был огонь? Ну, немножко тяжелый, но это – незабываемые эмоции, это было что-то такое, чего раньше у меня не было и похожего тоже после этого не было.

– Насколько сейчас разобщенная ваша семья?

– Папа постоянно на фронте. Он может приехать буквально на неделю, и это по состоянию здоровья, потому что у него есть группа инвалидности и тяжелая травма головы. Но он все равно с 2022 года продолжает быть на фронте. Мама живет во Львове, я – в Киеве, поэтому мы сейчас разбросаны по всем углам, но у нас все равно очень хорошая связь, мы очень хорошо общаемся, поддерживаем друг друга. И даже несмотря на расстояния, как дочь я чувствует эту любовь и заботу.

– Недавно прошли рождественские и новогодние праздники, есть ли у вас какие-то традиции, которых придерживаетесь из года в год?

– Раньше, конечно, Рождество было в семейном кругу. А сейчас очень грустно, потому что стол практически пустой, вообще нет за ним людей. Новый год для нашей семьи не является каким-то праздником, мы больше за Рождество. И сейчас сложно говорить о праздниках в таких реалиях. Когда папа отвечает, что жив и здоров, это для нас праздник, наверное, самый большой.

– А какой подарок хотелось бы получить больше всего?

– Я хочу получить подарок в виде папы, которого я везу на отдых, потому что он не умеет отдыхать, он не умеет расслабляться. А я хочу, чтобы он все же почувствовал это, потому что жизнь идет, и его жизнь идет, и внуки растут. И мне грустно это видеть.

Когда он уезжал в 2022 году, его внук еще лежал в кроватке, не мог говорить, ходить. Сейчас он уже пойдет в школу, и это очень грустно. И папе тоже грустно, это видно по его глазам. Поэтому моя мечта, на самом деле, это просто взять его, упаковать чемодан и отправить куда-то подальше от всего этого, чтобы он просто почувствовал, что он – обычный человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!