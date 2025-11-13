На щите: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Рыбас. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Белой Церкви Киевской области Андрей Рыбас. Сердце мужественного украинского воина остановилось 2 ноября на Сумщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Что известно о защитнике Украины

"Сегодня Белоцерковская община будет прощаться с нашим земляком – солдатом Андреем Рыбасом (1991 года рождения)", – говорится в сообщении.

Андрей Александрович служил старшим наводчиком гранатометного отделения механизированного батальона одной из воинских частей. К сожалению, Герой погиб 2 ноября вблизи населенного пункта Кондратовка Сумской области.

Воин до конца был верен присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Отдали жизнь за Украину

На фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Ирпеня Киевской области Вадим Лихацкий. Жизнь защитника Украины оборвалась 28 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Антон Кац. Воин отдал свою жизнь за Украину 12 ноября 2024 года в Донецкой области.

