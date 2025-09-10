На щите: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Шпица. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Андрей Шпица. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 сентября.

Видео дня

Об этом сообщили в Белоцерковской городской территориальной громаде. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – солдат Андрей Шпица (1987 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил в пулеметном взводе роты огневой поддержки штурмового батальона одной из воинских частей. Погиб 7 сентября в ходе выполнения боевого задания в районе населенного пункта Торецкое Покровского района Донецкой области.

Воин до конца был верен присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из села Княжичи Киевской области Игорь Науменко. Сердце украинского воина остановилось 30 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!