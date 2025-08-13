На щите: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Зорин. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Александр Зорин. Сердце мужественного украинского воина остановилось 11 августа.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская громада получила печальную весть: погиб наш земляк – младший сержант Александр Зорин (1976 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины погиб 11 августа, выполняя боевое задание в районе населенного пункта Новопавловка Синельниковского района Днепропетровской области.

Александр Владимирович Зорин был командиром расчета артиллерийского взвода артиллерийской батареи одной из воинских частей. Герой до конца остался верным присяге на верность украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

11 августа была официально подтверждена гибель защитника Романа Гречухи из Ивано-Франковской области, который две недели считался пропавшим без вести. Военному было всего 22 года, его жизнь оборвалась в боях в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Ярослав Гура. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 16 февраля 2025 года.

