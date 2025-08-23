На щите: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Свистанюк. Фото

Во время выполнения боевого задания на Сумщине погиб военный из Броваров Киевской области Александр Свистанюк. Сердце храброго украинского воина остановилось 17 августа.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Старший солдат Александр Свистанюк. Инспектор пограничной службы – начальник группы станковых противотанковых гранатометов. Погиб 17 августа 2025 года, в бою за Украину, ее свободу и независимость в районе населенного пункта Варачино Сумского района Сумской области. Искренние соболезнования родным и близким Александра Леонидовича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в субботу, 23 августа в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят воина на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Федор Радько. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте 10 августа во время выполнения боевого задания погибла военная из Ирпеня Киевской области Наталья Ильницкая. Она отдала самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность нашей страны.

