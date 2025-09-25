На щите: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Евдокимов. Фото
Во время выполнения боевого задания на Сумщине погиб военный из Фастова Киевской области Александр Евдокимов. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 сентября 2025 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!
Печальная весть
"Фастовская громада в скорби. Домой на щите возвращается воин Александр Евдокимов, который погиб во время выполнения боевых задач на Сумщине", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 22 июля 1984 года в городе Бердянск Запорожской области. В 2011 году мужчина переехал в Фастов, работал на заводе и на строительстве.
Александр Евдокимов 2 июля 2025 года был призван на военную службу на должность стрелка-снайпера. Верный военной присяге и своему народу, отдал жизнь за свободу и независимость Украины 17 сентября 2025 года на Сумском направлении.
"В скорби остались брат Сергей, родные, друзья. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Игорь Харченко. Сердце храброго украинского воина остановилось 21 октября 2024 года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!