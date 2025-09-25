Трагическое известие: стало известно о гибели военного из Киевской области Игоря Харченко. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Игорь Харченко. Сердце храброго украинского воина остановилось 21 октября 2024 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Трагическое известие

"На войне за свободу Украины погиб 50-летний Герой – Игорь Харченко", – говорится в сообщении.

Военный мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины в январе 2024 года. Достойно и самоотверженно нес службу на Покровском направлении. К сожалению, 21 октября 2024 года, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Желанное Донецкой области, Игорь Харченко трагически погиб.

"Без его надежного плеча остались жена Наталья и дети. Это невосполнимая потеря для всей громады", – добавил Федорук.

Церемония прощания с Героем состоится завтра, 25 сентября, в 12:00 на Аллее Героев в Буче, по адресу: ул. Памяти, 1.

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Александр Осипенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 сентября.

