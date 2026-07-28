На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Алексей Долгих. Фото

В Донецкой области 14 июля 2024 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Броваров Киевской области Алексей Долгих. Воин до самого конца оставался верным присяге и украинскому народу.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

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"Долгий путь домой. "На щите". Рядовой Алексей Долгих, водитель штурмового отделения штурмового взвода штурмовой роты. Погиб 14 июля 2024 года при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится во вторник, 28 июля, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Похоронная служба начнётся в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят воина на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

На фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Руслан Фурсенко. Сердце украинского воина остановилось 1 июля 2026 года.

Как писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб спортсмен и боевой медик из Броваров Киевской области 45-летний Николай Антошкин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 июля 2026 года.

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