На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Лесик. Фото

В результате атаки вражеского дрона на фронте погиб военнослужащий из Обухова Киевской области Александр Лесик. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 27 июля 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"С глубокой скорбью сообщаем, что 27 июля 2026 года, выполняя боевую задачу, в результате вражеского удара дроном-камикадзе по автомобилю в районе населенного пункта Васильковская Пустошь Краматорского района Донецкой области погиб наш земляк, мужественный защитник Украины Александр Александрович Лесик", – говорится в сообщении.

С первых дней полномасштабного вторжения Александр добровольно вступил в ряды Вооружённых Сил Украины. Верный военной присяге, он мужественно защищал Украину на самых горячих участках фронта, оставаясь преданным своему народу и государству до последнего вздоха.

Героя похоронили на центральном кладбище "Полек" рядом с побратимами в понедельник, 3 августа.

"Выражаем искренние соболезнования супруге Елене, сыну Антону, брату Сергею, всем родным, близким, друзьям и сослуживцам. Разделяем с вами невыразимую боль утраты и склоняем головы в глубокой скорби", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Марьяновка Киевской области Дмитрий Калетинский. Сердце храброго украинца остановилось 10 июля 2025 года.

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