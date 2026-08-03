Остался верен присяге: в Киевской области простились с военнослужащим Дмитрием Калетинским. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Марьяновка Киевской области Дмитрий Калетинский. Сердце храброго украинца остановилось 10 июля 2025 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"Белоцерковская община простилась со своим земляком, солдатом Дмитрием Калетинским (1993 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил в противотанковом отделении взвода огневой поддержки аэромобильной роты аэромобильного батальона одной из воинских частей. Мужественный воин погиб 10 июля 2025 года в результате артиллерийского обстрела со стороны противника в районе населенного пункта Алексеевка Волновахского района Донецкой области.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу. Героя похоронили 1 августа 2026 года.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте во время эвакуации раненых погиб военный из Боярки Киевской области Юрий Чепурный. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июля 2026 года.

Как писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания 25 мая 2025 года погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Леонид Поминов. Воин до конца оставался верным присяге и украинскому народу.

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