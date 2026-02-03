На щите: на фронте погиб нацгвардеец с Киевщины Александр Кудрицкий. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Броваров Киевской области Александр Кудрицкий. Сердце защитника Украины остановилось 26 января.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Опять община провожает Героя... Младший сержант Александр Кудрицкий, военнослужащий Национальной гвардии Украины", – написал Сапожко.

Мужественный защитник Украины погиб 26 января 2026 года во время выполнения боевого задания по уничтожению бронетехники противника в районе населенного пункта Черное Харьковской области.

Похоронят Героя в Броварах на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

