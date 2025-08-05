На Киевщине трое молодых людей пытались сжечь дом ветерана: выполняли задание врага. Фото

Сотрудники Нацполиции и СБУ задержали мужчин, которые, по информации следствия, пытались сжечь дом ветерана в Киевской области. Злоумышленники выполняли задание врага.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

Как установили правоохранители, трое жителей поселка Чабаны в возрасте 18, 19 и 21 года, ища подработку через Telegram, были завербованы врагом.

Получив задание молодые люди согласились поджечь дом бывшего инструктора одного из учебных центров воздушных сил ВСУ, который проживает в Василькове Обуховского района.

"Разработав план и разделив между собой роли, молодые люди пошли в домовладение. В дальнейшем двое из них должны были бросить бутылки с легковоспламеняющимся веществом в окно и под дверь дома, а третий – снимать содеянное на телефон для отчета перед заказчиком. Однако правоохранители помешали преступным планам", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит

Злоумышленников задержали с поличным – при попытке совершить преступление. По факту покушения на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, совершенного по предварительному сговору группой лиц, открыто уголовное производство.

Задержанным сообщили о подозрении – им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к поджогу в Дарницком районе. Злоумышленник действовал по заказу российской спецслужбы.

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